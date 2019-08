imago images/Eibner Bild: imago images/Eibner

Di 13.08.2019 | 06:15 | Sport

- Energie Cottbus feiert trotz Pokal-Aus

Es hat nicht gereicht für die Pokal-Sensation. Regionalligist Energie Cottbus ist in der ersten Runde des DFB-Pokals erwartungsgemäß am übermächtigen FC Bayern gescheitert. Bei der 1:3-Niederlage gegen den Titelverteidiger hat sich das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz allerdings teuer verkauft. Andreas Friebel über einen stimmungsvollen Fußballabend in der Lausitz.