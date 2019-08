Zehn deutsche Meisterschaften gleichzeitig - in einer Stadt: Das sind die Finals, das größte Sportereignis in Berlin in diesem Jahr. Los ging es am Freitag an Austragungsorten wie der Spree vor der East Side Gallery und dem Olympiastadion. Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) erklärt im Inforadio, dass alle Wettbewerbe zeitlich aufeinander abgestimmt sind und er glaubt: "Das wird wirklich toll."