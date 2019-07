imago/ZUMA Wire Bild: imago/ZUMA Wire

Fr 26.07.2019 | 12:30 | Sport

- Versuchter Raubüberfall auf Mesut Özil

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist in London Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Özil war am Donnerstag mit seinem Mannschaftskollegen Sead Kolasinac in einem Auto unterwegs, als die beiden von Motorradfahrern mit Messern attackiert wurden. Kolasinac wehrte die Angreifer ab. Die Täter sollen es auf den teuren Geländewagen von Özil abgesehen haben. Inforadio-Korrespondent Rolf Büllmann berichtet aus London.