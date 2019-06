- Hertha BSC holt sich Millionen-Deal

Ein Ex-Wunderkind der deutschen Wirtschaft wird zum großen Geldgeber für Hertha BSC: Der Finanzinvestor Lars Windhorst steigt mit 125 Millionen Euro bei dem Berliner Fußballclub ein. Von dem Geld sollen vor allem neue Spieler gekauft werden. Die Beteiligung gilt als größter Finanzdeal in der Bundesligageschichte. Für unseren Fussball-Reporter Guido Ringel ist es "eine echte Sensation".

"Das große Geld regnet herab für Hertha BSC", sagt Inforadio-Fußball-Reporter Guido Ringel zum Millionen-Deal des Fußballclubs mit dem Finanzinvestor Lars Windhorst. Wie der Verein bestätigte, hat Windhorst für die Summe von 125 Millionen Euro 37,5 Prozent an Hertha erworben. Der Mann soll aber keinen Einfluss auf sportliche Entscheidungen bekommen.

Dazu kommt die Option, auf 49,9 Prozent aufzustocken. Nach den Regeln der Deutschen Fußball-Liga müssen mehr als 50 Prozent der Stimmrechte an einer Profi-Organisation beim Verein selbst liegen. Der Deal gilt als der größte der Bundesligageschichte jemals.

Zum Hintergrund



Branchenführer FC Bayern hatte 2014 den bis dahin größten Investoren-Deal in der Bundesliga-Geschichte verkündet. Die Allianz AG - zugleich Namensgeber des Münchner Stadions - stieg für 110 Millionen Euro beim Rekordmeister ein. Dafür bekam das Unternehmen allerdings nur 8,33 Prozent der Anteile an der FC Bayern AG, wie auch Adidas und Audi - und längst nicht so viel wie nun der Berliner Investor.

(Quelle: dpa)