Bild: imago images/Nordphoto

Di 04.06.2019 | 11:15 | Sport

- Ausstellung: Weibliche Fans in Fußballstadien

Früher waren sie eine Rarität: Frauen in Fußballstadien. Das hat sich mittlerweile geändert - Frauen und Mädchen gehen in Deutschland in großer Zahl zum Fußball. Das Sagen in den Clubs haben allerdings meistens immer noch Männer. Eine Ausstellung in Potsdam zeigt jetzt die weiblichen Fans im Fußball: Sie trägt den Titel "fan.tastic females". Was dort genau gezeigt wird, erklärt Sportreporter Philipp Büchner.