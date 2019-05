Bild: imago/Sven Simon

2019 hat er mit Liverpool erneut die Chance auf den Champions-League-Sieg - hier jubelt Roberto Firmino auf dem Betzenberg in Kaiserlautern. Sechs Jahre ist das inzwischen her. Firmino steht damals in Diensten der TSG Hoffenheim und setzt sich mit den Kraichgauern in der Relegation gegen Kaiserslautern durch. Zwei Tore des Brasilianers beim 3:1-Hinspielsieg ebnen den Weg zum Klassenerhalt. Dass die Hoffenheimer überhaupt in den Entscheidungsspielen stehen, ist ein kleines Wunder: Erst ein später Sieg in Dortmund durch zwei Elfmetertore binnen fünf Minuten hievt sie am 34. Spieltag noch auf Platz 16.