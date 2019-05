imago images/Andreas Gora Bild: imago images/Andreas Gora

Sa 18.05.2019 | 09:15 | Sport

- Bundesliga: Hertha hat Leverkusen zu Gast

In der Fußball-Bundesliga ist Tag der Entscheidung: Am letzten Spieltag der Saison spielen alle Mannschaften gleichzeitig (Anstoß 15:30 Uhr). Auch Herthas Heimspiel gegen Leverkusen wird noch mal so richtig spannend. Sportlich können die Berliner zwar nur den zehnten Platz verteidigen, aber es wird sehr emotional: Pal Dardai wird ein letztes Mal an der Seitenlinie stehen. Von Wehmut ist aber noch keine Spur beim Trainer, hat Sportreporter Dennis Wiese beobachtet.