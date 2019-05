Der FC Bayern und Borussia Dortmund zu Gast in Köpenick - das könnte in der kommenden Saison Realität werden. Vorausgesetzt der 1. FC Union schafft den Aufstieg. Doch die Vorstellung finden nicht alle Unioner so gut. Bundesligafußball im Stadion an der Alten Försterei würde einige Veränderungen mit sich bringen. Inforadio-Reporter Jakob Rüger hat sich unter den Fans umgehört.