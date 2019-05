- Das Wunder von Anfield

Der FC Liverpool steht im Finale der Champions League. Nach einer 0:3-Hinspielniederlage schaffte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ein nicht für möglich gehaltenes 4:0 im Rückspiel gegen den FC Barcelona. Umjubelte Helden an diesem historischen Abend an der Anfield Road waren Stürmer Divock Origi und Georginio Wijnaldum mit jeweils zwei Treffern.

Schon in der 7. Minute nutzte Stürmer Divock Origi einen Abpraller zur frühen Führung für Liverpool. Im Anschluss kamen die Gäste angetrieben von Lionel Messi zwar besser in die Partie, doch auch beste Chancen konnte der FC Barcelona nicht nutzen. So ging es mit einem 1:0 in die Pause.