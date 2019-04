Bild: imago images / Camera 4

Mo 15.04.2019 | 14:15

- LIVE im Inforadio: Schafft ALBA die Finalsensation?

Bereits jetzt hat Alba Berlin Großes geleistet in Europa: Dem großen Favoriten Valencia in der Finalserie um den Europa-Cup den Sieg im zweiten Spiel abgetrotzt und ihn somit in eine entscheidende, dritte Partie gezwungen. Die steigt zur Stunde in Spanien und wir übertragen die Partie LIVE - im Radio, hier im Stream und auf der Inforadio-App!