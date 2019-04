AP Bild: AP

Mi 10.04.2019 | 15:15 | Sport

- Rödl: "Dirk ist ein Traum für Coach und Mitspieler"

Er hört wirklich auf: Dirk Nowitzki, der erfolgreichste Basketballer, den Deutschland je hatte - und der erfolgreichste ausländische Basketballer in den USA – hat nach seinem letzten Heimspiel für die Dallas Mavericks sein Karriereende verkündet. Basketball-Nationaltrainer Hendrik Rödl hat mit ihm gespielt und ihn gecoacht und meint: So einen wie Dirk wird es so schnell nicht nochmal geben.

Kurz-Bio: Wer ist Dirk Nowitzki?