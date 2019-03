imago/Matthias Koch Bild: imago/Matthias Koch

Fr 15.03.2019 | 10:15 | Sport

- Union will oben dran bleiben

Fünf Siege in sieben Spielen und die Tuchfühlung zur Tabellenspitze - der 1. FC Union Berlin hat richtig gute Chancen auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Vorausgesetzt natürlich, die Eisernen punkten fleißig weiter - auch heute Abend in Heidenheim. Es gibt da einiges, dass für Union spricht, berichtet Inforadio-Reporterin Stephanie Baczyk.