- Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung - der Hospizdienst der Malteser

Wenn die ärztliche Diagnose lautet: "Medizinisch kann ich Ihnen leider nicht mehr helfen!", dann ist vielen totkranken Menschen eines besonders wichtig: Sie wollen zumindest zuhause sterben. Der "Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst" der Malteser hilft ihnen dabei. Von Wolf Siebert

Lydia Lembcke ist hauptamtliche Mitarbeiterin der Malteser. Normalerweise macht sie im Hospizdienst nur den Erstbesuch, danach übernehmen Ehrenamtliche. Bei Frau Arnold aber blieb die Sozialpädagogin. Die 63-Jährige ist todkrank, sie hat Lungenkrebs und Metastasen im Gehirn.

Sie freut sich über jeden Besuch von Frau Lembcke. Alle vier bis sechs Wochen treffen sich die Frauen, dann gehen sie oft spazieren, spielen Rommee oder erzählen von Familie, von Krankheit. Lydia Lembcke hört zu, hakt ein, fragt nach, drängt sich aber nicht in den Mittelpunkt. So etwas kann nicht jeder Hospizbegleiter auf Anhieb, so etwas muss man lernen. Hospizbegleiter bewerten und kommentieren auch nicht, was ihnen erzählt wird, so Frau Lembcke.

Frau Lemcke ist seit elf Jahren beim Hospizberatungsdienst. Sie findet ihre Arbeit sinnvoll, weil man den Menschen etwas geben kann. Nach dem Besuch bei Frau Arnold hat sie am Nachmittag einen weiteren Termin. Sie begleitet einen ehrenamtlichen Helfer zu einem anderen todkranken Menschen.

Über Krafträuber und Kraftquellen - Kurse des Hospiz- und Palliativberatungsdienstes In einem modernen Bürogebäude in Berlin- Karlshorst sitzt der Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Malteser Hilfsdienstes. Der Verein hat 1000000 Mitglieder, mehr als 50000 Menschen unterstützen die katholische Hilfsorganisation ehrenamtlich.

Hier finden auch Kurse für Ehrenamtliche statt, etwa ein Vertiefungs-Kurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter. Kerstin Kurzke, die Leiterin des Hospizberatungsdienstes, beschreibt, worum es darin geht: "Heute sollen die Ehrenamtlichen darüber nachdenken: Was macht ambulante Hospizarbeit mit mir, wo sind meine Kraftquellen, wo sind meine Krafträuber, was habe ich in meiner Lebensgeschichte für Brüche, die durch die ehrenamtliche Arbeit angetriggert werden könnten. Und wo hole ich mir dann Hilfe. Wie verhindere ich, dass ich mich überfordere, denn nur so kann ich einem anderen Menschen wirklich eine Hilfe sein."

Keine Nachwuchsprobleme in der Hospizbegleitung

Die vorbereitenden Kurse für den ambulanten Hospizdienst dauern 100 Stunden. Da ist viel Engagement und Idealismus gefragt. Dennoch haben die Malteser kein Problem, Nachwuchs zu finden.

Kerstin Kurzke vermutet, dass das auch mit der Pandemie zu tun hat. Gerade jüngere Menschen hätten erlebt, dass ältere Verwandte besonders viel Unterstützung gebraucht haben und Zuwendung. "Viele Ehrenamtliche erzählen uns auch, dass die Arbeit ihnen etwas gibt. Es geht um Kommunikation, um Psychologie: Was ist mir am Ende des Lebens wichtig? Da fangen dann viele an, über sich selbst nachzudenken: Was ist mir wichtig? Lebe ich mein Leben so, wie ich es leben will, lebe ich meine Beziehungen so, dass es uns miteinander gut geht? Und das kann man alles gut für das eigene Leben gebrauchen. Insofern ist Sterbebegleitung auch Lebensbegleitung."

Kein freier Platz – bitte warten



Doch der Bedarf an Sterbebegleitung ist deutlich gewachsen, sei es ambulant oder stationär, also im Hospiz. Trotzdem hören Angehörige heute, wenn sie einen Platz für einen Sterbenden suchen: "Tut uns leid - im Moment ist gerade nichts frei. Sie kommen auf die Warteliste." Das ist schwierig - denn viel Zeit zum Warten haben Sterbende und ihre Angehörigen nicht mehr. Auch wenn sich seit 20 Jahren die Zahl der Hospizplätze in Berlin verzehnfacht hat, ist die Bedarfslücke bei der Betreuung riesig, wie Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, im Gespräch mit Inforadio-Moderator Matthias Schirmer erläutert. Sterbebegleitung zwischen Anspruch und Wirklichkeit



Besonders problematisch sei die Sterbebegleitung für Menschen im Seniorenheim. Denn für diese brauche es Zeit, Hinwendung, Nähe. Im Arbeitsalltag zeige es sich aber für viele Helferinnen und Helfer sowie Pflegerinnen und Pfleger, dass sie dies nicht verwirklichen könnten. Um die Versorgung von sterbenden Menschen in Pflegeinrichtungen zu stärken, hält Brysch es für sinnvoll, hier die hospizliche Arbeit auszugliedern als Teil der stationären Pflegeversorgung. Was die Krankenkassen an Kosten für die Sterbebegleitung übernehmen, das ist je nach Angebot und Platz sehr, sehr unterschiedlich. "Der Gesetzgeber und auch die Leistungserbringer behandeln die Menschen, wo sie sterben, sehr unterschiedlich", so Brysch, was er auch für eine der größten Schwierigkeiten hält.