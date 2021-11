dpa Bild: dpa

- Der Wolf hat keine Feinde mehr

Der Wolf siedelt sich immer mehr in Berlin und Brandenburg an. Sehr zum Leidwesen von Weidetierhaltern. Kürzlich rieß ein Wolf Rinder in Stücken, einem Ort südlich von Potsdam. Absoluter Schutz für den Wolf oder muss die Zahl der Tiere im Sinne der Akzeptanz begrenzt werden? Von Thomas Rautenberg

Dirk-Henner Wellershoff (l) Gregor Beyer und Jens Schreinicke (r) Bild: Thomas Rautenberg/rbb

Wildschweine sind in Berlin inzwischen am helllichten Tag unterwegs. Füchse und Waschbären haben sich längst mit dem Menschen arrangiert. Sie wissen, von denen geht keine Gefahr aus. Auch der Wolf wird diese Lektion lernen und sich im Berliner Umland ansiedeln - da sind sich die Experten sicher. Der Wolf erschwert artgerechte Tierhaltung

Viele regionale Weidetierhalter werden dann vermutlich längst aufgegeben haben. Artgerechte Tierhaltung ist schwierig, wenn die Tiere nicht wirklich geschützt werden können. Das jedenfalls ist der Eindruck, den Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg in Stücken, einem Ort südlich von Potsdam, gewonnen hat.

Kameraaufnahme: Wolf attackiert Jungrinder | Bild: Jens Schreinicke

Rinderzüchter Jens Schreinicke ist auf den ersten Blick ein ganz bodenständiger Kerl: Schwere Arbeitsschuhe, Jeans, ein karriertes Flanellhemd und darüber eine ärmellose Weste. Im September war ein einzelner Wolf auf seinem Hof vorbeigekommen und hat ein Rind angegriffen. Die Wildtierkamera hat den Wolf aufgezeichnet Die Wildtierkamara, die der Landwirt vor längerer Zeit angebracht hatte, hat das Tier erfasst. Das Jungrind, über Wochen und Monate per Flasche aufgezogen und inzwischen über 150 Kilo schwer, war dann einfach tot.