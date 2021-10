- Wie viel Berlin steckt im Fußballverein Türkiyemspor?

Vor mehr als 40 Jahren wurde der Fußballverein Türkiyemspor gegründet. Der Verein hat Berliner Geschichte mitgeschrieben und will das in Zukunft weiter tun. Vielleicht schon Ende der Saison mit seiner Frauenmannschaft. Von Helena Daehler

60 Jahre ist es her, da hat Deutschland mit der Türkei ein Anwerbeabkommen unterzeichnet, mit dem die ersten so genannten Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Viele von ihnen gingen nach Berlin, es war der Beginn der türkischen Community vor allem in Kreuzberg und ein paar Jahre später auch der Beginn von Türkiyemspor.

Wer integriert hier eigentlich wen?

Der Fußballverein wurde 1978 von türkischen Migranten gegründet und ist mittlerweile in ganz Deutschland bekannt. Einst standen tausende Fans mit großen roten türkischen Fahnen am Spielfeldrand, um den Männern zuzuzubeln - heute sind die Frauen das Aushängeschild des Kreuzberger Fußball-Vereins Türkiyemspor.

Was ist Türkiyemspor heute – ein türkischer Verein oder ein Berliner Verein mit türkischer Geschichte? Und wer integriert hier eigentlich wen? Inforadio-Reporterin Helena Daehler war bei einem Spieltag im Kreuzberger Katzbachstadion dabei.