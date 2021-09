- Wie ein Kabeltunnel für Wind- und Sonnenstrom gebaut wird

Es ist eine riesige Baustelle: Die Erweiterung eines unterirdischen Kabeltunnels, der Berlin mit Wind- und Sonnenstrom aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg versorgen soll. Hinter dem Bauzaun an der Straße des 17. Juni ist eine 100 Tonnen schwere Baumaschine unterwegs. Von Thomas Rautenberg



Der Autoverkehr auf der Straße des 17. Juni brummt in beide Richtungen. Die Baustelle von 50Hertz ist nur durch ein paar Warnbaken und einen etwa zwei Meter hohen Sichtschutzzaun von den Fahrbahnen getrennt. Ein großer Radlader fährt hin und her, er schüttet an der Baustellenseite zum Tiergarten hin Sandberge auf. Dreck, den der große Bohrer zuvor aus dem Berliner Untergrund geholt hat. Benjamin Reschke ist der Bauleiter der Spezialtiefbaufirma Implenia, die hier arbeitet.