Do 26.08.2021 | 09:25 | Reporter

- Pflege intensiv: Höhen und Tiefen in der Ausbildung

Warum wollen Menschen Pflegefachkraft werden - und was erwartet sie dann in ihrem Job? Schon in den ersten Wochen in der Praxis ihrer Ausbildung erleben sie Höhen und Tiefen, wie die Langzeitreportage "Intensiv - drei Jahre für die Pflege" zeigt. Von Thomas Rautenberg

"Es gibt manche Tage, an denen ich mir selbst überlege, habe ich die richtige Entscheidung getroffen hier?" fragt sich der Pflegeschüler Alaa nach den ersten Wochen der Ausbildungspraxis. Meistens beantwortet der 32-jährige Schüler diese Frage für sich mit "ja". Er arbeitet auf der Lungenstation im DRK-Klinikum Berlin-Mitte. Die 20-jährige Sharleen ist in der Kardiologie am DRK-Klinikum Köpenick eingesetzt und sagt: "Es ist so ein schöner Beruf. Auch wenn sich das viele nicht vorstellen können, aber er bereichert einen wirklich." Alaa und Sharleen sind zwei der vier Azubis der DRK-Schwesternschaft, die von Inforadio durch ihre dreijährige Lehrzeit begleitet werden. Wie sie ihre Ausbildung - auch in Zeiten von Corona - erleben und wo sie an Punkte kommen, an denen sie an ihre Grenzen kommen, darüber haben sie mit Thomas Rautenberg gekommen.