- Brandanschläge auf Autos – mit Kriminalisten auf Spurensuche

Mittlerweile sind mutwillig angezündete Autos in Berlin zu einer traurigen Alltagserscheinung geworden. Doch nicht einmal jedes fünfte solcher Delikte kann aufgeklärt werden. Inforadio-Reporter Wolf Siebert hat Brandermittler des Berliner LKA bei ihrer schwierigen Arbeit begleitet.

Dass Menschen Autos anzünden, ist ein "Alltagsdelikt" geworden: In Berlin passiert das fast zweimal pro Tag. Ein Problem ist es auch in vielen anderen deutschen Großstädten. Aufmerksam wird die Öffentlichkeit eigentlich nur, wenn rechte oder linke Gewalttäter als mutmaßliche Täter in Frage kommen.

Für die Mehrzahl der Fälle sind aber andere verantwortlich vermutet die Berliner Polizei. Ihnen auf die Spur zu kommen ist extrem schwierig: Fingerabdrücke sind verbrannt, selten gibt es Zeugen oder Videoaufnahmen. Im vergangenen Jahr wurden deshalb in Berlin nur 17 Prozent der Fälle aufgeklärt.

Täter leben häufig sozial isoliert

Hauptkommissar Thomas Schnorrer ist einer der Ermittler, der versucht, die zahlreichen Fälle von Auto-Brandstiftung in Berlin aufzuklären. Der 46-Jährige ist seit 15 Jahren als Brandursachenermittler beim Landeskriminalamt. Bei den überführten Tätern gebe es häufig Gemeinsamkeiten. Zumeist seien die Brandstifter 30 bis 40 Jahre alt, häufig sozial gescheiterte Personen, die wenig Bindung zu anderen Menschen hätten, sagt Schnorrer.

Die Brände selbst könnten sehr gefährlich werden, erklärt der Polizist. Nicht nur für die Feuerwehrkräfte sondern auch für die Ermittler und die Umwelt. Sehr viel Schadstoffe und toxische Stoffe würden beim Brand entstehen und dazu Temperaturen von bis zu 1600 Grad. Da können auch Gasdruckbehälter von Stoßdämpfern schnell zu gefährlichen Geschossen werden.