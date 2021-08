rbb/Gabriele Heuser Bild: rbb/Gabriele Heuser

Fr 06.08.2021

- Aufräumen in Reimerzhoven: Der Schock sitzt tief

Die Nacht vom 14. auf den 15. Juli vergisst in Reimerzhoven wohl niemand mehr: Den Winzerort am Mittellauf der Ahr traf eine Flut, die nichts als Zerstörung hinterließ. Doch Hilfe von außen kam spät. Denn mit all der Zerstörung sind auch Verbindungswege weggebrochen. Eine Reportage von Gabriele Heuser

In Reimerzhoven, einem Ortsteil von Altenahr in Rheinland-Pfalz, hat die Flutkatastrophe Chaos hinterlassen: Ganze Häuser wurden zerstört und auch die Durchgangsstraße an beiden Enden des Ortes wurde überspült und ist weggebrochen. Der Schock bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sitzt tief. Denn während an anderen Orten schnell Hilfe von außen eintraf, um die Trümmer und den übelriechenden Schutt zu beseitigen, war davon in Reimerzhoven lange nichts zu spüren. Gabriele Heuser war vor Ort und hat sich die Geschichten der Menschen angehört.