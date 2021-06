Park am Gleisdreieck – Stress im Freiraum

Der Park am Gleisdreieck ist mehr als nur eine städtische Grünfläche – vielmehr steht er für einen urbanen Freiraum, der aus einer Brachfläche hervorging. Doch längst ist der Park auch ein Problemfall: Zu viel Lärm, Müll und Menschen, die sich nicht an Regeln halten. Über Konflikte und Lösungsversuche berichtet Markus Streim.

Der Park am Gleisdreieck an einem Sommertag: Es ist Wandertag kurz vor den Zeugnissen. Schulklassen pilgern zwischen alten Bahnanlagen, Kinder spielen auf Wiesen, Ältere machen Yoga, schieben Kinderwagen oder sitzen im Café. Alle genießen das Wetter und die maskenlose Zeit. Unter der U-Bahn-Brücke hoppeln Kaninchen. Doch die Idylle ist trügerisch.





Tagsüber Park, nachts Partymeile



Am Abend und in der Nacht offenbart der Park seine häßliche Seite – seit mehreren Jahren lärmen, trinken und feiern hier Party-Parkbesucher, viele Partys enden im Vollrausch erst zum Frühstück. Dabei gibt es zu wenige Mülleimer und Toiletten, jeden Morgen muss der Schmutz von neuem weggeputzt werden. Direkte Anwohnerinnen und Anwohner teilen ihr Leid in den sozialen Medien.

Parkdialog - Viel reden, wenig handeln?



So soll es nicht weitergehen – seit Anfang des Jahres 2021 diskutieren Betreiber, Senat, Bezirk und Interessenvertretungen. Ergebnis nach fünf Dialogrunden: Der Park soll weiterentwickelt werden, in einem Partizipationsprozess – so wie er einst auch entstanden ist.





Eine Idee: Mehr Licht für friedliche Parknutzer



Bauliche Veränderungen am Gleisdreieck soll es aber nicht geben. Der Park bekommt keine ausgewiesene Partyzone und wird nicht eingezäunt. Die wenigen Toiletten bleiben aus Angst vor Vandalismus nachts geschossen. Probleme sollen kreativ gelöst werden. Genannt werden Begriffe wie Lobkampagne, Parkfluencer, Speakercorner oder Reallabor. Ebenso soll versucht werden, friedliche Parkbesucherinnen und -besucher mit Licht länger im Park zu halten.





Gewalt im Park am Gleisdreick schreckt ab





Wo das nicht hilft, muss eben die Polizei und das Ordnugnsamt wieder ran. Die Polizeistatistik hat seit Januar mehr als 250 Vorfälle erfasst, darunter: Feuer, Sachbeschädigung, Schlägerei, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Vergewaltigung und zuletzt ein Messerangriff auf eine 14-Jährige. Vielen Jugendlichen wird es jetzt zu gefährlich im Park.



Der Gleisdreieckpark ist ein Spiegelbild der Gesellschaft.

Und vom nächtlichen Dreck befreit könnte er vielleicht einer der schönsten Orte der Stadt sein.