Do 27.05.2021 | 09:25

- Antisemitismus in Berlin

Die jüngste Eskalation im Nahen Osten wirkt auch in Berlin nach, vor allem wegen antisemitischer Parolen auf Demos und Angriffen in ganz Deutschland. Wie ist die Stimmung in der Stadt, und was ist gegen Antisemitismus zu tun? Ursula Voßhenrich hat mit Jüdinnen und Juden, mit Muslimen, Israelis und Palästinenserinnen gesprochen.