- Wie divers ist die Berliner Polizei?

Diversität ist nützlich - davon sind die Verantwortlichen bei der Polizei Berlin überzeugt: Im vergangenen Jahr wurden über 30 Prozent Nachwuchskräfte mit Migrationsgeschichte eingestellt. Was bringt Diversität ganz konkret für den polizeilichen Alltag? Von Birgit Raddatz

Er habe sein Praktikum in dem Polizeiabschnitt gemacht, in dem auch der Görlitzer Park und das Kottbusser Tor liegen - und erzählt: "Wenn wir überlegt haben, eine Maßnahme zu machen, dann wurde der Kollege neben mir als Nazi beschimpft und bei mir haben sie dann eine Ausnahme gemacht."

Auch wenn es nicht nur um die Sprachkenntnisse geht, spielt besonders das eine große Rolle im Polizeialltag. Manchmal, so erzählt es Resul, reiche ein kurzer Wechsel ins Türkische, um erhitzte Gemüter wieder zur beruhigen.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei Berlin 360 Nachwuchskräfte mit Migrationsgeschichte eingestellt. Das sind über 30 Prozent. Die Angabe zum Hintergrund ist jedoch freiwillig, die Zahlen sind also nur bedingt aussagekräftig.

Amir Najafi und Resul Kutlu studieren an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin - im fünften Semester für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Es sind Kommissars-Anwärter, wie sie sich die Polizei nur wünschen kann: Beide haben Abitur und ein Studium, sind sportlich und sprechen neben Deutsch und Englisch je noch eine andere Sprache: Bei Amir ist es Persisch, bei Resul Türkisch.

Vielmehr als nur "Dolmetscher"



Auch an der Polizeiakademie in Berlin liegt der Anteil der Nachwuchskräfte bei rund 30 Prozent und kann somit als Abbild der Berliner Gesellschaft gesehen werden, sagt Leiterin Tanja Knapp stolz. Es gehe aber mitnichten darum, dadurch einfach Dolmetscherinnen und Dolmetscher für die Straße zu finden, betont die Leiterin der Polizeiakademie.

Dass Diversität auch Konflikte und Herausforderungen hervorbringt, weiß sie aus Gesprächen mit den Klassensprecherinnen und -Sprechern: "Junge Menschen mit Migrationshintergrund wollen manchmal dafür werben, dass sie zu Recht hier sind. Und das tut mir in der Seele weh." Es gehe darum, ein gemeinsames Ziel zu formulieren und gegenseitig von den Unterschieden zu lernen.

Nachholbedarf beim Frauenanteil



Die Soziologin Sabrina Ellebrecht lehrt an der Polizeiakademie Niedersachsen und leitet das Forschungsprojekt "ZuRecht - Die Polizei in der offenen Gesellschaft" an der Universität Freiburg. Sie glaubt, dass künftig immer mehr Menschen mit Migrationsgeschichte für die Polizei arbeiten werden.