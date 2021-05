- Leergeräumt und ausgeweidet: Das Ende vom TXL

Nach 61 Jahren ist endgültig Schluss mit TXL: Der Flughafen Tegel wird diesen Dienstag entwidmet. Für viele Berlinerinnen und Berliner ist das ein trauriger Moment. Von Thomas Rautenberg

Am Dienstag geht in Berlin eine Ära zu Ende: Der Flughafen Tegel wird als Airport entwidmet. Die Genehmigungen erlöschen. Einen Flughafen wird es an dieser Stelle nie mehr geben. 61 Jahre lang hat Tegel seinen Dienst als Flughafen geleistet. Damit ist nun endgültig Schluss. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat sich noch einmal auf dem früheren Airport umgesehen und auch ganz persönlich Abschied genommen.