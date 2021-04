- Spargel-Erntesaison und immer noch Corona

Riesige mit Folie bedeckte Spargelfelder prägen die Landwirtschaft in Brandenburg - besonders rund um Beelitz oder auch im Spreewald. Die Ernte ist in vollem Gange, es ist die zweite unter Corona-Bedingungen. Was heißt das für einen Betrieb und für die Erntehelfer? Von Iris Wußmann



Spargel gibt es mittlerweile aus China, Mexiko oder Peru. Aber die Spargelstangen sind in erster Linie eine regionale Delikatesse, die es nur bis zum 24. Juni gibt. Was das Ernten in der Corona-Pandemie für einen Betrieb und für die Erntehelfer heißt, hat rbb-Reporterin Iris Wussmann an einem Tag in der Agrargenossenschaft Unterspreewald in Dürrenhofe bei Lübben miterlebt.

Corona-Tests und Arbeitsquarantäne



Bevor alle Helfer kommen durften, mussten sich alle in Polen testen lassen und ein Einreiseformular ausfüllen. In Dürrenhofe waren sie dann in der sogenannten Arbeitsquarantäne - das heißt, sie konnten in Gruppen von der Unterkunft aufs Feld und wurden dann erneut getestet.

50 Cent pro Kilo Spargel für die Erntehelfer



Auf einer Fläche von 45 Hektar wächst in Dürrenhofe Spargel, ein ausgeklügeltes System vom gestaffeltem Anbau bis zur Direktvermarktung. Ohne Arbeitskräfte funktioniert das nicht, dazu müssen sie allerdings über 300 Kilo am Tag stechen - für jedes gibt es 50 Cent. Ansonsten zahlt das Unternehmen den Mindestohn von 9 Euro 50. Und es versichert alle Erntehelfer während der gesamten Saison.

Viele Erntehelfer sparen, wo es geht. Zur Pause bleiben Malgorzata und Bogdan Nowak auf dem Feld - in die Unterkunft ist es zu weit sie essen Stullen und trinken Tee aus der Thermoskanne.

Spargelverkauf gleicht den Ausfall der Gastronomie aus





Im Hofladen wird der Spargel verkauft: 7 Euro kostet hier das Kilo Suppenspargel, 13 Euro der teuerste. Immer wieder kommen über den Tag Kunden, die auf den Dürrenhofer Spargel schwören. An elf Ständen wird in der Umgebung der Spargel verkauft. Gemüsechef Jens Schniese plant schon für zwei weitere Stände. Der Verkauf an den Ständen hat im letzten Jahr den Ausfall der Gastronomie voll ausgegelichen.