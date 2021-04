- Brandenburg und die Invasion der Borkenkäfer

Nach dem jüngsten Brandenburger Waldzustandsbericht hat jeder vierte Baum inzwischen deutliche Schäden. Die Absterberate für den Gesamtwald liegt bei 1,4 Prozent und damit so hoch wie noch nie zuvor. In den Brandenburger Wäldern haben es vor allem die Eichen und Buchen schwer, mit der andauernden Trockenheit und deren Folgen klarzukommen. Und selbst die anspruchslosen Kiefer leider still vor sich hin - nur noch 15 Prozent der Nadelbäume gelten als gesund. Viele Möglichkeiten einzugreifen, haben die Förster nicht, jedenfalls nicht auf die Schnelle. Der Waldumbau, der das Grün gegen klimatische Extreme und damit auch Schadinsekten widerstandsfähiger machen soll, dauert Jahre. Der Einsatz von Insektiziden geht, wenn überhaupt, nur als Ultima Ratio. Und ausreichend Regen kann selbst der beste Förster nicht auf Knopfdruck bestellen.