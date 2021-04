dpa/ Bildagentur-online/ Schoening Bild: dpa/ Bildagentur-online/ Schoening

- Die Gropiusstadt – 40 Jahre nach Christiane F.

Vor 40 Jahren kam der Film "Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" in die Kinos. Einer der Handlungsorte ist die Gropiusstadt, dargestellt als ein Vorstadt-Ghetto, in dem Kinder verwahrlosen. Christine Werner hat eine alte Freundin besucht, um herauszufinden, wie es sich heute in der Gropiusstadt lebt.