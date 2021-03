- Grüner Wasserstoff: Die große Zukunftsvision

Die Bundesregierung hat eigens eine nationale Wasserstoff-Strategie vorgelegt. Der soll in der Zukunft eine große Rolle als Energieträger spielen. Wie zukunftsträchtig ist das und wo kommt er bereits in unserer Region zum Einsatz? Von Martin Polansky

Deutschland steigt aus der Atomkraft aus, Sonnen- und Windenergie sollen übernehmen. Aber wie sicher würde Deutschland durch eine Flaute kommen - also wie kann der Strom gespeichert werden? Eine große Rolle soll Wasserstoff als Energieträger spielen. Aber welche Vor- und Nachteile hat Wasserstoff als Energieträger der Zukunft?

In Prenzlau gibt es bereits einen kleinen Technologiepark der Energiewende. Dort wird mit Hilfe von Windkraft der sogenannten „grüne Wasserstoff“ hergestellt – per Elektrolyse. Sven Hermann, von der Firma Enertrag erklärt die Wasserstoffproduktionsanlage: „Der Strom spaltet im Prinzip Wasser in seine Grundbestandteile.“ Und diese Gase H2 und O2 würden dann getrennt voneinander verwertet. Der Wasserstoff werde gereinigt, getrocknet und dann in Tanks zwischengelagert.

Wasserstoff fürs Gasnetz, Autos und Gasflaschen

Genutzt wird das dann als Beimischungen fürs Gasnetz, für Gasflaschen oder an Wasserstofftankstellen für die wenigen Autos mit Wasserstoffantrieb. Zusammengefasst heißt das: Grüner Wasserstoff speichert Ökostrom und der lässt sich anschließend transportieren. Für die Energiewende der Knackpunkt, denn Strom aus Windkraftanlagen lasse sich momentan nur schwer speichern.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach zuletzt bezüglich des Einsatzes von grünem Wasserstoff in der Energieversorgung von einem „Quantensprung“. Dafür wolle die Bundesregierung in den kommenden Jahren sieben Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Wasserstoff als Energieträger für die Industrie

Andreas Kuhlmann von der dena, der deutschen Energieagentur, sieht das größte Potential von Wasserstoff als Energieträger in der Industrie. Energiefressende Hochöfen könnten dann umgestellt werden auf Wasserstoff. Allerdings seien die hohen Kosten ein Problem. Der Staat müsse hier helfen.

Doch ohne Ökostrom, kein grüner Wasserstoff. Allein, um die deutsche Stahlindustrie mit Ökostrom auszustatten, müsste man die Kapazität der hiesigen Windparks verdreifachen. Das brauche Zeit. Von heute auf morgen werde es nicht gehen, die großen Visionen zu realisieren.