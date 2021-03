- Allesandersplatz: Ein gemischtes Stück Stadt

Berlin-Alexanderplatz. Eine der prominentesten Adressen in Berlin. Für seine Schönheit war der Alex bisher nicht bekannt. Das soll sich jetzt ändern. Von Anna Corves

"Allesandersplatz" prangt in weißen Lettern am obersten Stock vom Haus der Statistik am Alexanderplatz. Die Devise von Frauke Gerstenberg und ihren Mitstreitern von der Genossenschaft ZUsammenKUNFT. Denn hier, zwischen Karl-Marx-Allee, Otto-Braun-Straße, Moll- und Berolinastraße, auf einer Fläche von knapp fünf Fußballfeldern, soll tatsächlich alles anders werden: "Ein gemischtes Stück Stadt wollen wir haben" sagt Gerstenberg.

Ein zentrales Stück Stadt, das sich alle leisten können

Ein zentrales Stück Stadt, das sich alle leisten können: Mieter, Kleingewerbe, gemeinwohlorientierte Projekte. Diese Vision keimt im Jahr 2015, als Künstler der Allianz bedrohter Atelierhäuser ein großes Plakat an dem Gebäude hissen: Das "Haus der Statistik" - in der DDR Sitz der Statistikbehörde und seit 2008 leer stehend - solle zu einem Hort für Kunst, Kultur und Soziales werden. Verschiedenste Akteure aus der Zivilgesellschaft, die zum Thema Stadtraum arbeiten, schließen sich zu einer Initiative zusammen.

Seit 2019 können sich so genannte Pioniernutzer in Haus A und den angrenzenden Gebäuden austoben: Doch die günstigen Räume – drei Euro Miete pro Quadratmeter - sind heißbegehrt. Besonders bei Initiativen, die sich mit der nachhaltigen Nutzung von Materialien wie Holz, Textilien, Metall oder Kunststoff beschäftigen. Wie die „Materialmafia“, die Reste von Baustellen oder Messen hier sammelt und günstig abgibt. Oder die "Mitkunstzentrale", zu der der Künstler Erik Göngrich gehört.