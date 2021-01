rbb/Sylvia Tiegs Bild: rbb/Sylvia Tiegs

Mi 27.01.2021 | 09:25 | Reporter

- Mit dem Homeschooling ins Berufsleben

Seit Mitte Dezember sind die Schulen in der Corona-Pandemie weitestgehend zu - unterrichtet wird aus der Distanz. Nur: Mit welchem Erfolg? Es ist alles nicht so einfach im Fernunterricht, zeigt sich an einer Sekundarschule in Berlin-Spandau. Von Sylvia Tiegs



Leise ist es in der Schule an der Jungfernheide. Draußen, in den ruhigen Wohnstraßen, schneit es. Drinnen, im modernen Gebäude, sitzt Schulleiterin Karin Stolle bei gedämpftem Licht. Sie achtet darauf, dass ihr kein Schüler in der Pandemie verloren geht. Manchen fängt sie buchstäblich wieder ein. Viele der rund 400 Schüler hier kommen aus bildungsfernen Familien.



Karin Stolle, Schulleiterin der "Schule an der Jungfernheide" in Berlin-Spandau Bild: rbb/ Sylvia Tiegs

Angelika Thäle unterrichtet Deutsch an der Schule an der Jungfernheide. Seit Mitte Dezember macht sie das wieder von zu Hause; sie wohnt in Mitte. Mit tollem Blick auf den Fernsehturm. Meistens aber sitzt sie an ihrem hölzernen Schreibtisch und sucht Lernmaterial raus. Auf den zweiten Lockdown war sie vorbereitet. Nur die Schulplattform spielt nicht immer mit.

Deutsch-Lehrerin Angelika Thäle im Fernunterricht Bild: rbb/ Sylvia Tiegs