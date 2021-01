- Reichenberger Straße: Paradebeispiel für Entmietung

In Gebieten mit angespannter Wohnungslage soll es zukünftig bis auf wenige Ausnahmen verboten werden, Miet- in Eigentumswohnungen umzuwandeln, so will es zumindest die SPD, der Koalitionspartner CDU/CSU lehnt das ab. Wolf Siebert hat ein solches Gebiet besucht, die Reichenberger Straße in Kreuzberg.

Die Große Koalition im Bund hatte große wohnungspolitische Ziele. Sie wollte das Bauen beschleunigen und bezahlbaren Wohnraum schützen. Dafür sollte das bundesweit geltende "Baugesetzbuch" geändert werden. Die Details sind aber zwischen CDU/CSU und SPD umstritten.

Ein wichtiger Punkt: In Gebieten mit angespannter Wohnungslage soll es bis auf wenige Ausnahmen verboten werden, Miet- in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Für die SPD ist das ein "Muss", für CDU/CSU aber ein klarer Eingriff in Eigentumsrechte. Und will deshalb das Verbot am liebsten aus dem Gesetzentwurf streichen. Ob sich die Große Koalition im Bund zumindest darüber einig wird, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen grundsätzlich zu verbieten, ist mehr als fraglich. So wird das Thema voraussichtlich mit in den Wahlkampf genommen.

Reichenberger Straße als "Monopoly-Spielplan"

Vor 40 Jahren waren die gut zwei Kilometer lange Reichenberger Straße und der angrenzende Kiez ein Hotspot der Hausbesetzungen, heute ringen hier Immobilieninvestoren um Häuser aus der Gründerzeit und treiben so die Preise in die Höhe. "Schauen Sie von oben auf einen Stadtplan und auf diese Straße, Sie können praktisch einen Monopoly-Spielplan draus machen", sagt Patrick Neumann, 43 Jahre alt. "Alle großen Immobilienakteure, die am Markt sind und mit Häusern handeln oder dealen oder umwandeln, sind hier vertreten."

Neumann wartet vor der Hausnummer 55. Dort hängt ein Zeitungsartikel. Die Überschrift: "In der Zentrale des Häuserkampfes". Neumann ist einer dieser Kämpfer. Er lebt in diesem Haus. Obwohl es in keinem guten Zustand ist, aber die Miete ist günstig. Noch. Denn Großinvestoren wie Akelius, Heimstaden, Ado, Accentro oder Deutsche Wohnen lockt das Renditepotential, das in den Häusern aus der Gründerzeit schlummert.