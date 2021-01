rbb/Lena Petersen Bild: rbb/Lena Petersen

Mo 04.01.2021 | 09:25 | Reporter

- 2020 - das Jahr des Rades

Im Corona-Jahr 2020 gab es in Berlin einen regelrechten Fahrradboom. Gleichzeitig sind viel mehr Radfahrer bei tödlichen Verkehrsunfällen gestorben als in den Vorjahren. Inforadio-Reporterin Lena Petersen war mit Rad unterwegs. Sie wollte wissen, was für Zukunftspläne es gibt und was für den Radverkehr noch getan werden muss.

"Die Verkehrsströme haben sich durch Corona total verändert. Wir haben viel mehr Radverkehr, der zu Lasten des ÖPNV geht", erklärt Siegfried Brockmann, Leiter der Versicherer der Unfallforschung der Versicherer. "Und das heißt, wenn ich genauso viele Autofahrer und LKW-Fahrer wie vorher habe, aber viel mehr Radfahrer, dann führt das natürlich erst mal dazu, dass ich auch mehr Unfälle habe. Das ist völlig unvermeidbar." Und auch die Infrastruktur könne mit dem gestiegenen Fahrradaufkommen in Berlin nicht mithalten, so Brockmann. Inforadio-Reporterin Lena Petersen schaut, wie weit Berlin von einer "Fahrradstadt" entfernt ist -sie testet Popup-Radwege und sie spricht mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, Unternehmensverbänden, Politikern und einem Experten für urbane Fahrradkulturen.