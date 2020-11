- MieterInnen fordern vom Bezirk: "Kauft unsere Häuser!"

Die schwedische Heimstaden-Gruppe hat mehrere Tausend Berliner Wohnungen gekauft. Mieterinnen und Mieter haben Angst, dass ihre Wohnungen in Eigentum umgewandelt werden. Senat und Bezirke versuchen mit dem Investor, das zu verhindern. Aber die Zeit wird knapp.

Rentnerin Doris will unbedingt bleiben, in ihrer kleinen Wohnung am Wildenbruchplatz 3 in Neukölln. Seit 36 Jahren wohnt sie hier und hat - noch - eine günstige Miete. Aber sie hat Angst, dass sich das durch den neuen Eigentümer, die schwedische Heimstaden-Gruppe, ändern wird.



Die Mieterinnen und Mieter der Häuser, die Heimstaden gekauft hat, haben sehr schnell eine Protestbewegung aufgebaut. Sichtbar im Netz und an diesem Abend auch auf der Straße, in Friedrichshain: Demonstration vor der Bezirksverordnetenversammlung. Mieterin Jagna spricht aus, wovor viele Angst haben: Dass sie ihre Mietwohnung verliert, weil die in eine Eigentumswohnung umgewandelt wird.