- Tegel mon amour

Weil der BER nicht fertig wurde, musste der Flughafen Berlin-Tegel wesentlich länger aufbleiben als geplant. Am kommenden Wochenende ist nun Schluss. Inforadio-Reporterin Marie Asmussen blickt zurück auf die bewegte Geschichte eines ziemlich ungewöhnlichen Flughafens.



Am Ende ist es still geworden in den Einflugschneisen nach Berlin-Tegel. Wegen der Corona-Pandemie wird seit dem Frühjahr 2020 viel weniger geflogen. Manche Anrainer vermissen den vertrauten Krach. "Es ist schon traurig, dass jetzt alles so ruhig ist“, sagt eine Anwohnerin.

In den vergangenen Jahrzehnten war es rund um den Flughafen Tegel aber alles andere als ruhig. Am 2. Januar 1960 geht es los. Die Air France startet als erste Airline den Linienverkehr nach Berlin-Tegel.

Westberlins Düsenflughafen

Die Passagiere werden zu Beginn in einem eilig hingestellten Flachbau abgefertigt. Der reicht bald nicht mehr, denn der Air France folgen weitere Fluggesellschaften. Westberlin braucht einen richtigen Düsenflughafen, heißt es damals. Der soll in Tegel gebaut werden.

Schon damals ist klar: beim Starten und Landen wird es für die vielen Bewohner in den Einflugschneisen dann unangenehm laut. Schätzungsweise 300.000 Menschen in den Bezirken Spandau und Reinickendorf müssen fortan mit dem Krach leben.

Als Westberliner können sie aber wenigstens in Tegel ins Flugzeug steigen und wegfliegen. Das geht für die Leute hinter der Mauer in Pankow nicht. Denen bleibt bis 1989 nur der Lärm.

Sechseck für die Orientierung

Für den Ausbau des neuen Düsenflughafens wird 1965 ein Architekturwettbewerb veranstaltet. Den gewinnen zu ihrer eigenen Überraschung die Architekten Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg.

Beide haben gerade erst fertig studiert und noch nichts gebaut, nicht mal eine Garage. Trotzdem setzt sich ihr außergewöhnlicher sechseckiger Entwurf für das Flugzeuggebäude durch.

"Es hätte auch genauso gut ein Ring sein können“, erklärt Meinhard von Gerkan Jahrzehnte später. "Es ging darum, dass die Wege in beide Richtungen immer zum Ziel führen, damit man sich eigentlich nie verlaufen kann.“ Weil die Fertigung runder Bauteile jedoch wesentlich aufwendiger gewesen wäre, entscheiden sich die Architekten für das Sechseck.

Ein politischer Flughafen

Am 20. September 1972 wird dann Richtfest gefeiert für den eckigen Kreis. Mindestens bis zur Maueröffnung ist Tegel ein sehr politischer Flughafen. Nur Airlines der Westalliierten dürfen hier starten und landen.

Für DDR-Flüchtlinge, die es nach Westberlin geschafft haben, ist Tegel der einzige Ausweg aus aus der ummauerten Stadthälfte. Nur mit dem Flugzeug von Berlin-Tegel können sie Berlin endgültig verlassen.

Damals kann sich niemand vorstellen, dass ausgerechnet Erich Honecker eines Tages unfreiwillig auch den Flughafen Tegel nutzen wird. Am 29. Juli 1992 ist es dann aber so weit. Der frühere Staatsratsvorsitzende und Generalsekretär der SED wird aus Moskau abgeschoben.

Tegel geht in die Verlängerung



Ursprünglich geplant ist der Flughafen Tegel für zweieinhalb Millionen Passagiere jährlich. Vor allem nach dem Fall der Mauer vervielfacht sich die Zahl der Passagiere jedoch. Der Platz im Sechseck reicht nicht mehr.

2007 kommt das schmucklose Terminal C hinzu, wird 2011 sogar noch durch einen Anbau ergänzt, obwohl der TXL im Jahr darauf schon dichtgemacht werden soll, wegen der für 2012 geplanten und dann geplatzten BER-Eröffnung.

20 Millionen Passagiere pro Jahr

Tegel bleibt in Betrieb und wird weiter auf Verschleiß gefahren. Die Toiletten sind mittlerweile eine einzige Zumutung. Anderswo auf dem Flughafen riecht es vielleicht nicht so eklig, sieht aber kein bisschen besser aus. Deshalb werden 2013 noch einmal 17 Millionen Euro in den abgewirtschafteten Airport gesteckt.

So richtig rund läuft es aber auch nach dieser Flickaktion nicht. 2014 werden in Tegel über zwanzig Millionen Passagiere abgefertigt. Die können alle nur auf Rädern zum Airport hin oder von dort in die Stadt kommen, mit dem Bus, dem Taxi oder dem privaten PKW. Einen Schienenanschluss hat der TXL nie bekommen.

Keine Rettung



Am Abend des 28. Oktober 2017 nimmt Tegel dann schon einmal Abschied. Die zweitgrößte deutsche Airline ist bankrott. Mehrere hundert Air-Berlin-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen zu Fuß zum Terminal und auf das Rollfeld. Sie wollen sich verabschieden, als kurz vor Mitternacht die letzte Air Berlin Maschine in Tegel landet.

Während Air Berlin nun Geschichte ist, soll es mit dem Flughafen auf einmal doch weitergehen. Bei einem von der Berliner FDP initiierten Volksentscheid werden fast eine Millionen Stimmen für den Erhalt des TXL gesammelt.

Trotzdem entscheidet das Berliner Abgeordnetenhaus 2018: Tegel wird dichtgemacht, sobald der BER startet. Aber in Tegel soll es auch ein Leben nach dem Flughafen geben. Im denkmalgeschützten Terminalsechseck wird die Beuth-Hochschule für Technik künftig urbane Technologien entwickeln und auf dem weiten Flughafengelände sollen Wohnungen für 10.000 Menschen entstehen.