- Schweinepest: Die große Angst der Bauern

Die afrikanische Schweinepest grassiert unter Wildschweinen in Brandenburg und die dortigen Landwirte sind besorgt, da sie befürchten müssen, dass das Virus auch ihre Hausschweine befällt. Welche Folgen das hätte und wie Landwirte sich und ihre Tiere schützen, darum geht es in der Reportage von Inforadio-Reporterin Marie Asmussen.

Die afrikanische Schweinepest (kurz ASP) ist für den Menschen ungefährlich. Für Schweine ist sie dagegen tödlich. Man kann allerdings auch nicht sagen, dass diese Seuche dem Menschen gar nichts tut. Die Brandenburger Landwirte bringt das Virus mindestens um den Schlaf, seit im September die ersten ASP-infizierten Wildschweinkadaver im Osten des Landes gefunden wurden. Bauern fürchten nun, dass das Virus auch ihre Hausschweine befällt.

Wenn der Schweinestall zum Hochsicherheitstrakt wird



Wegen der Seuchengefahr sind Schweineställe im Land mittlerweile zu Hochsicherheitstrakten geworden. Nur die Landwirte und ihre Mitarbeiter haben noch Zutritt. Alle anderen sollten draußen bleiben. Anja Koch hält ihre Schweine unter freiem Himmel auf einer Koppel in der Nähe von Brück, am Rande des Hohen Fläming. Zum Schutz vor Wildschweinen ist das Gelände rundherum umzäunt und abgesperrt. "Ich habe hier 30 Hektar fest eingezäunt", erzählt Koch. Vor Wildschweinen seien ihre Tiere dadurch sicher, dass Krähen etwas Ansteckendes fallen ließen, dafür seien sie nicht geschützt.

Viele Berufskollegen mit großen Ställen und Mastanlagen bewerten auch deshalb das Halten von Freilandschweinen als zu riskant. Anja Koch habe sich bei einer Info-Veranstaltung kaum getraut zu erwähnen, dass sie Freilandhaltung betreibe. Wenn in der näheren Umgebung ein Schweinepest-Fall auftreten sollte, müsste sie ihre Schweine in den Stall bringen. Das Problem: Sie hat keinen. Deshalb versucht sie jetzt, Sauen loszuwerden. „Es muss aber dennoch wirtschaftlich bleiben und den Betrieb aufrechterhalten können“, sagt sie. Doch dies sei nicht einfach, denn für Alt-Sauen gebe es keinen Markt und der Stall würde großen Stress für ihre Tiere bedeuten.

Stimmung unter den Bauern Contra-Freilandhaltung

So wie sie momentan die Stimmung im Land einschätze, werde es keine Freilandhaltung für Schweine mehr geben. Damit wäre ihre wirtschaftliche Existenz kaputt. Dies sei ungerecht. "Diese Einstellung ist letztlich nur dazu da, den industriellen Schweinebestand zu schützen", sagt sie. "Wenn meine Tiere krank werden, ist es eben mein Risiko." Und deswegen schütze sie ihre Schweine so gut es gehe.

Thomas Paulke vom Deutschen Schweinemuseum in Teltow-Ruhlsdorf findet es richtig, die Schweine nun in die Ställe zu stellen. Schon zu DDR-Zeiten hätte man aufgrund von Krankheiten in den 70er Jahren die Stallpflicht eingeführt. Man müsse nun eben euf Abschottung und Hygiene setzen. Allerdings sei aus seiner Sicht das Schwein für den Verbraucher immer mehr zum unbekannten Wesen geworden..

UV-Lichtschleuse für Handys, Wurstbrot verboten



Hans-Christian Daniels ist Ferkelproduzent mit drei Standorten im Land Brandenburg. Der Schweinebauer berichtet von äußerst strengen Hygieneregeln. Bevor man seinen Stall betreten dürfe, müsse man duschen und sogar sein Handy in einer UV-Lichtschleuse desinfizieren. Unsere Mitarbeiter dürften nicht mal ein Pausenbrot mit geräucherter Wurst dabeihaben, erzählt er. Sollten Hausschweine in zehn Kilometer Umkreis seiner Höfe infiziert werden, würde das seine Schweineproduktion hart treffen, alle Schweine müssten gekeult werden, der Fleischexport würde auf Jahre einbrechen.

Deshalb ist Daniels auch gegen die Freilandhaltung, denn das Risiko der Verbreitung eines ASP-Wildschweins in einen Hausschweine-Bestand sei sehr groß. "Das wäre für uns deutsche Schweinehalter auf den Super-Gau Corona noch eins draufgesetzt."