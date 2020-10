- Marzahn-Hellersdorf – mehr soziale Schieflage durch Sozialbau?

Die Großplattensiedlungen von Marzahn-Hellersdorf galten lange als Berliner Problemkiez. Nach jahrelangen Aufwertungsbemühungen sollen dort nun wieder Sozialwohnungen gebaut werden. Ob der Kiez das verkraftet, wollte Reporter Thomas Rautenberg herausfinden.

Etwas Vergleichbares gibt es bislang nicht im Kiez. An der Grundsituation in Marzahn-Hellersdorf, so Geißler, ändert das aber wenig. "Nach der Wende ist gut ein Viertel der Menschen hier weggezogen. Danach sind vor allem Menschen hergekommen, die nicht so gut betucht sind und zum Teil auch soziale Probleme haben.“

Mindestens die Hälfte, der neu entstehenden Wohnungen in der Märkischen Allee sind für Mieter mit Wohnberechtigungsschein reserviert. Familien, die sie bekommen können, gelten im sozialen Vergleich als arm und das in einem Kiez, der gerade erst mit viel Geld aus dem Schlimmsten herausgeholt worden ist.

Lange wird es diesen Blick über die Stadt nicht mehr geben. Die neuen Elfgeschosser gegenüber wachsen schnell in die Höhe. 310 neue Wohnungen entstehen, 310 Familien kommen neu in den Kiez, sagt Claudia Richter.

Thomas Rautenberg begleitet Claudia und Claus Richter (Namen wurden von der Redaktion geändert) in ihre Wohnung in Hellersdorf-Nord. 10. Etage, Plattenbau, vor Jahren saniert, die Drei-Zimmer-Wohnung ist gemütlich eingerichtet. Von der Wohnküche aus hat man freien Blick über die Berliner City. "Wir nennen es unseren Adlershorst“, sagt Anlagenmonteur Richter.

Etwa jede fünfte Familie in Marzahn Nord lebt von Transferleistungen. Bei den Kindern sind es sogar über 40 Prozent. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren rund 23 Millionen Euro in die Quartiersentwicklung investiert, in Kinder- und Jugendarbeit, Familienbetreuung, Schuldenberatung sowie Spielplätze, Freizeittreffs und sehr viel Grün.

Gabriele Geißler, Geschäftsführerin des Kiez-Zentrums "Kiek in" sieht natürlich die Notwendigkeit, neue Wohnungen zu bauen. Aber Sozialbauwohnungen sollten vor allem in Bezirken gebaut werden, in denen es eine stabilere soziale Lage gibt, fordert sie.

Ansätze sozialer Ausgewogenheit gehen wieder verloren

In diesem Jahr sollen städtische Wohnungsbaugesellschaften in ganz Berlin 2.485 Wohnungen neu errichten. Knapp die Hälfte davon kommt nach Marzahn-Hellersdorf. In den kommenden zwei Jahren sollen sogar drei Viertel aller öffentlichen gebauten Neubauwohnungen in Marzahn-Hellersodrf und ím Nachbarbezirk Lichtenberg entstehen. Nach Vorgabe des Senats dürfen 50 Prozent dieser Wohnungen nur an Mieter mit Wohnberechtigungsschein vergeben werden.

Das wird für die Kieze nicht ohne Folgen bleiben, fürchtet auch Uwe Heß, Vorstand der Wohnbaugenossenschaft "Marzahner Tor", mit 4. 519 Wohnungen ist das Unternehmen die zweitgrößte Wohnbaugenossenschaft im Bezirk.

Marzahn-Hellersdorf hatte gerade sein schlechtes Image als Schlafstadt und graue Plattenbausiedlung abgestreift. Mit seiner aktuellen Sozialwohnungs-Strategie habe der rot-rot-grüne Senat die soziale Ausgewogenheit in manchen Kiezen aus den Augen verloren, fürchtet Heß.

Die Genossenschaft "MarzahnerTor" würde gern neue Wohnungen bauen. Von 6,50 Euro für den Quadratmeter bis zu 12 Euro für jene, die sich mehr leisten können, alles unter einem Dach. Doch im Moment sind alle entsprechenden Bauprojekte auf Eis gelegt.

Wegen des Mietendeckels fehlt der Genossenschaft einfach das notwendige Eigenkapital für neue Investitionen. "Durch den Mietendeckel fehlen uns Einnahmen und im schlimmsten Fall gehen wir als Genossenschaft, die ja auch marktregulierend wirkt, ganz verloren“, kritisiert Heß.

Auszug als letzte Lösung



Zurück nach Hellersdorf zu Familie Richter, Märkische Allee, 10. Etage. Aus ihrem Fenster blicken sie mit gemischten Gefühlen auf die wachsenden Hochhäuser und auf das, was möglicherweise noch im Kiez kommen wird.

"In letzter Konsequenz muss man dann gucken und vielleicht sagen: es geht nicht mehr", zweifelt Claus Richter an der Zukunft seines Bezirks.