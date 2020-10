- Systemwechsel: Wie kommen wir weg vom Billigfleisch?

Seit vielen Jahren wird in Deutschland darüber diskutiert, das System "Billigfleisch" zu ändern. Kommissionen haben getagt, es gibt Vorschläge und Zeitpläne. Klar ist: Der geplante "Systemwechsel" wird lange dauern und er kann teuer werden. Wer aber zahlt am Ende die Zeche? Reporter Wolf Siebert ist dieser Frage nachgegangen.



In der Fleischerei Staroske in Tiergarten setzt der Fleischergeselle Daniel Zielke die Maschinen zusammen, dreht Fleisch durch und hat den Ofen vorbereitet, in dem Fleischkäse und Kasslerkamm zubereitet werden. Zielke macht fränkische Bratwurst aus vier Kilo Fleisch, die aus einem Wurstfüller in Schafsdarm gepresst werden. "Das ist alles richtig Handarbeit."

Auch die Gewürze werden selbst gemacht - ohne Zusatz von Stabilisatoren und Antioxidationsmitteln, wie sie häufig in Billigwürsten verwendet werden. Bei Staroske wird Fleisch der Marke "Landjuwel" verkauft. Hergestellt von einer bäuerlichen Erzeugergemeinschaft überwiegend aus Niedersachsen, mit eigenem Schlachthof in Perleberg.