- Wenn das Winter- zum Hybridsemester wird

Für eine Viertelmillion Studierende in Berlin und Brandenburg beginnt im Herbst das Wintersemester unter Corona-Bedingungen. Nachdem die Hochschulen im Sommer viel improvisieren mussten, planen sie nun ein sogenanntes Hybridsemester. Die Seminare und Vorlesungen sollen vor Ort und online stattfinden. Wie das funktionieren soll? Lena Petersen ist der Frage nachgegangen.

Gabriel Tiedje hat auch in Pandemiezeiten seinen Elan nicht verloren. An der TU Berlin studiert der 29-Jährige Wissenschafts- und Technikgeschichte. Tiedje setzt sich zudem im Krisenstab der Technischen Universität für die Belange der Studierenden ein: "Es hilft, dass man Probleme rechtzeitig mitbekommt", sagt Tiedje zu seiner Arbeit. Der Krisenstab berät, die Chefetage entscheidet. Und am Ende werden Fristen verschoben, Raumpläne geschrieben und Hygienekonzepte entwickelt. Dies passiert gerade an allen Hochschulen in Berlin.

Allein die TU Berlin zählt 35.000 Studierende, die auch in Pandemie-Zeiten etwas lernen wollen. Wer aktuell ins Hauptgebäude an der Straße des 17. Juni will, der muss sich beim Pförtner eintragen. Rote Absperrbänder weisen dort den Weg. Vize-Präsident Heinz-Ulrich Heiß muss mitverantworten, dass alles in seiner Hochschule Corona-konform ablaufe. Der größte Saal in der TU, das Audimax, könne nur eingeschränkt genutzt werden. Statt einer Kapazität von 1100 könne man aktuell nur 100 Studierende in den Saal lassen, so Heiß.

Veranstaltungen der TU zu 90 Prozent online



Ohnehin finden mittlerweile zu 90 Prozent die Veranstaltungen der TU online statt. Technisch wurde aufgerüstet, damit die Vorlesungen gestreamt werden können, auch für Studierende, die zum Beispiel im Ausland festsäßen, erklärt Heinz-Ulrich Heiß: "In Präsenz werden nur die kleineren Veranstaltungen stattfinden können."

In die Uni sollen ab Ende November vor allem die Studienanfänger kommen. Sie sollen dadurch leichter Anschluss finden. Das gelte an allen Unis in Berlin und Brandenburg. An der TU werde beispielsweise eine verpflichtende Lehrveranstaltung in Präsenz für die Erstsemestler durchgeführt.