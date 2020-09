- Brückenumbau bei laufendem Verkehr

Vollsperrung und Staus auch bei der Allendebrücke





Auch beim Neubau der Allendebrücke in Köpenick hatte man gehofft, dass die noch funktionsfähige Überfahrt so lange durchhalten würde, bis der erste neue Brückenteil freigegeben werden kann. Doch auch der machte schlapp. Das bedeutete Vollsperrung mit Endlosstaus in alle Richtungen. Berlins Brückenbauchef Arne Huhn denkt, dass es bei der Elsenbrücke nicht unbedingt besser laufen wird.



Nadelöhr Allendebrücke in Köpenick



Die Allendebrücke ist ein regelrechtes Nadelöhr. Dort geht es in diesen Tagen allerdings deutlich ruhiger zu, denn der westliche Brückenteil ist fertig. Der Verkehr rollt wieder, nachdem die Überfahrt wegen Baufälligkeit für viele Monate komplett gesperrt war. Es wirkt fast so, als hole die Baustelle kurz Luft für den bevorstehenden Abriss der östlichen Überfahrt. Noch in diesem Jahr soll er erfolgen.





Brückenabriss sorgte für großen Stromausfall





Ein Brückenabriss ist nicht ganz ungefährlich. Am 19. Februar 2019 hatte ein Bohrer bei den Brückenarbeiten die Hauptstromleitungen in Köpenick gekappt. 30.000 Haushalte und etwa 2.000 Betriebe waren für 31 Stunden ohne Strom. Es war der längste Blackout in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg. Passieren konnte das nur, weil die Hauptleitung und das Reservekabel unmittelbar nebeneinander im Boden lagen. Ein Blackout, wie im Winter 2019 jedenfalls soll sich nicht wiederholen.





Allendebrücke soll 2021 fertig sein – Elsenbrücke 2028





Mitte September geht es auch an der Köpenicker Allendebrücke wieder richtig los. Die Fahrbahn auf dem alten Brückenteil wird abgefräst, dann wird die Überfahrt zersägt und mit Hydraulikhebern auf Schwimmpontons heruntergelassen. 2021 soll dann die neue Überfahrt entstehen - doch bis es soweit ist, werden die Autofahrer auch hier die eine oder andere Stunde im Stau zu bringen.



Ende 2021 soll die Allendebrücke in Köpenick fertig sein. An der Elsenbrücke wird dann noch gebaut. Abriss, Behelfsbrücke, der Neubau beider Überfahrten unter vollem Verkehr - erst 2028 wird mit der endgültigen Fertigstellung gerechnet.