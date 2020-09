AfD in Brandenburg: Wie geht es nach Kalbitz weiter?

Die Brandenburger AfD sortiert sich neu. Andreas Kalbitz hat alle seine Ämter verloren. Doch wer kommt nach Kalbitz und wohin entwickelt sich die Brandenburger AfD? Landeskorrespondent Oliver Soos hat sich auf die Suche begeben.

Der AfD-Bundesvorstand hatte Andreas Kalbitz mehrheitlich die Parteimitgliedschaft aberkannt, weil er frühere Mitgliedschaften bei der rechtsextremen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) und den Republikanern beim Parteieintritt verschwiegen haben soll. Doch wer kommt nach ihm?

Der Leiter des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat", Christoph Berndt, will Nachfolger von Kalbitz als AfD-Fraktionschef in Brandenburg werden. Berndt sei einer der Radikalsten in der Brandenburger AfD, sagt der Chef des Brandenburger Verfassungsschutz, Jörg Müller.

"Anhänger aller möglicher Verschwörungsmythen"

Doch aus den eigenen Reihen erfährt er Unterstützung. Berndt sei ein "toller Abgeordneter", sagt Vize-Fraktionsvorsitzende Birgit Bessin. Er könne sich gut artikulieren – insbesondere im Bezug auf die Corona-Krise, wo er extremes Fachwissen mitbringe, sagt Bessin. Der 64-Jährige ist studierte Zahnmediziner. Sein Standpunkt zur Corona-Krise ist deutlich: "Die Maskenpflicht soll das ersetzen, was es nicht gab, nämlich ein Krankheitsgeschehen, ein Epidemiegeschehen", sagte er einmal bei einer Kundgebung in Cottbus.

Die Brandenburger CDU blickt hingegen mit Kopfschütteln auf den AfD-Kandidaten: "Er ist Anhänger aller möglicher Verschwörungsmythen, das ist alles Mumpitz", sagt der CDU-Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag Jan Redmann. Dennoch sei er eine wichtige politische Figur für die AfD.

Erwiesene rechtsextreme Bestrebung

"Zukunft Heimat" wird seit Anfang dieses Jahres als erwiesene rechtsextreme Bestrebung beobachtet, wie Verfassungsschutz-Chef Müller sagt. Hier gebe es auch personelle und strukturelle Verbindungen zu Neo-Nazis. Berndt hingegen weist die Vorwürfe zurück, sieht sich als Opfer einer Verleumdungschampagne. "Diese Kontaktschuld lehne ich komplett ab", sagt er.

Neben Berndt gibt es einen zweiten Favoriten für das Amt des AfD-Fraktionsvorsitzenden in Brandenburg: Dennis Hohloch. Der 31-Jährige arbeitet als Lehrer. Zu seinen eigenen Machtambitionen äußert er sich nur vage. Ausschließen will er dennoch nichts. Auch Hohloch sei kein gemäßigter Verfassungspolitiker, sagt Müller vom Verfassungsschutz. Er sei gekennzeichnet durch eine klare Verbindung zu Kalbitz.