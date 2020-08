Funktionieren Fußgängerzonen in Berlin?

Die Friedrichstraße hat zwar viele sehr hochwertige Geschäfte - aber nicht genug Kunden. Der Senat will das ändern und macht einen Teil der Straße zur Fußgängerzone. Versuchsweise bis Januar. Kann das helfen? Berlins älteste Fußgängerzone ist die Wilmersdorfer Straße. Reporterin Sylvia Tiegs hat sie besucht.

Im Herbst 1978 war Berlin geteilt, Helmut Schmidt Bundeskanzler und der Disco-Sound von Boney M. die Nummer 1. Städteplaner hatten damals Fußgängerzonen auf der Hitliste. Die gab's zwar schon vereinzelt - aber jetzt verband man Großes damit: Autoverkehr bändigen! Einkaufen schöner machen!

Die Wilmi ist in lokaler Hand



In diesem Geist bekam damals West-Berlin seine allererste Fußgängerzone: in der Wilmersdorfer Straße. Die war da schon seit Ende der 1950er eine sehr beliebte Geschäftsstraße. 2020 ist die Wilmi, wie die Kids im Viertel sie nennen, fest in lokaler Hand. Apotheker Thomas Bong spricht aus Erfahrung.

Bong gehörte mehr als 20 Jahre lang die gleichnamige Apotheke in der Fußgängerzone. Die hat er jetzt - mit 68 Jahren - abgegeben. In der Arbeitsgemeinschaft der Händler aber mischt er weiter mit. Auf der Wilmersdorfer nickt er alle paar Minuten irgendwem zu.