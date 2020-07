- "Die Buche wird sich bis 2050 aus Brandenburg verabschieden"

Die Trockenheit der vergangenen Jahre setzt unseren Wäldern zu. Auch der Grumsiner Buchenwald zwischen Eberswalde und Angermünde leidet. Reporter Thomas Rautenberg hat sich die Spuren der Trockenheit genauer angeschaut mit Michael-Egidius Luthardt, Chef des Brandenburger Kompetenzzentrums Wald.

Der Grumsiner Buchenwald ist UNESCO-Weltnaturerbe. Noch vor vier Jahren hat es ein Moor gegeben, sagt Michael-Egidius Luthardt. "Das ist in den letzten zwei Jahren völlig ausgetrocknet durch die Hitze, durch die Trockenheit", sagt er.

Ohne Wasser geht es nicht

"Die Bäume hier – die sind tot", so Luthardt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich das Gebiet wieder erholt, meint er. Aber dazu müsste es sehr viel regnen. "Da müssen wir richtig feuchte Jahre haben." Aber auch Schnee in Winter sei ein wichtiger Faktor. Denn Schnee bringe ab Abtauen viel Feuchtigkeit in den Boden. Dennoch das Moor werde nie wieder so wie es einmal war.