- Flughafen BER – Lärmschutz für alle?

Familie Rupsch wohnt in der Schulzendorfer Jahnstraße. Noch ist es hier idyllisch ruhig, aber wenn die neue Südstartbahn des Flughafen BER im Oktober 2020 eröffnet, dann wohnt Familie Rupsch unmittelbar in der Einflugschneise. Vor etwa dreieinhalb Jahren hat der Reporter die Familie bereits einmal besucht.



Tochter Anja Rupsch sieht müde aus. Sie arbeitet in Vollzeit und jede freie Minute kümmert sie sich um ihre Eltern, die in dem Haus wohnen. Die 89-jährige Mutter liegt seit mehreren Jahren im Bett. Die Demenz hat ihrem Körper zugesetzt. Der Vater hat sich in die Wohnküche zurückgezogen, er will für sich bleiben.





Kein Lärmschutz für Familie Rupsch





Im Januar 2017 war Anja Rupsch zu Gast im Sonderausschuss BER des Potsdamer Landtages. Sie hat dort über ihr vergebliches Bemühen berichtet, den notwendigen Schallschutz für das Haus ihrer Eltern zu bekommen. Ein Abgeordneter wird den Fall Rupsch danach als "Mutter aller Härtefälle" bezeichnen. Matthias Löhr, seinerzeit Abgeordneter der Linken, war so betroffen, dass er zum Hausbesuch nach Schulzendorf kam.



Mittlerweile ist Löhr kein Abgeordneter mehr, auch die rot-rote Koalition ist inzwischen abgewählt - nur Familie Rupsch hat immer noch keinen Schallschutz. Zwar soll das Schlafzimmer, in dem die demenzkranke Mutter liegt, jetzt einen besseren Schutzstatus bekommen. In diesem Punkt hat die Flughafengesellschaft eingelenkt. Doch aus Sicht der Flughafengesellschaft FBB sei die Wohnküche zu klein und die Deckenhöhe zweier weiterer Zimmer zu niedrig. Die FBB ließ sich auch nach dem Landtagsauftritt auf keinerlei Diskussionen ein.