- Alles anders im Alter – der Tierpark wird 65

Was den Tierpark Ost vom Zoo West unterscheidet



Wer den Weg hierher findet, kommt aus tiefster Überzeugung. Der Stolz und die Zuneigung haben tiefe Wurzeln. Auch bei den Mitarbeitern. Viele waren schon als Kind Dauerbesucher im Tierpark - so wie Marco Rosenfeld, Reviertierpfleger bei den Gebirgs-Huftieren. Er hat 1988 im Tierpark gelernt.



Der Tierpark ist auch für die Mitarbeiter*innen ein Stück Heimat, das bleibt. Lange war das nicht sicher. Denn wie so vieles doppelt vorhanden war nach dem Mauerfall, gab es eben auch plötzlich zwei Zoos. Den in Tiergarten (auch wenn viele meinen, er stünde in Charlottenburg), und den Park in Friedrichsfelde. Warum nicht den jüngeren im Osten schließen?



Den Tierpark im Osten unterscheidet vom Zoo im Westen vor allem die Weite. Das bedeutet auch: die Tiere sind hier weiter weg von den Besuchern. Wer mehr Nähe möchte und nicht gerne läuft, ist hier falsch - lacht Revierpfleger Marco Rosenfeld, während seine bunt tätowierten Arme das Dienstfahrrad schieben.