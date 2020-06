- Smarte Bauern und faires Essen

Vieles, was wir essen, ist Teil einer globalen Lieferkette - mit all den Nachteilen, die das mit sich bringt: niedrige Löhne für die Produzenten, hohe Schadstoffemissionen beim Transport und oft genug zweifelhafte Qualität. Dabei gibt es viele Ansätze, Nahrungsmittel wieder regionaler herzustellen. Martin Adam berichtet über neue Ideen für gutes Essen.

Unter vier Euro kostet ein halbes Kilo Fleisch beim Discounter. Von dem Geld muss der Bauer bezahlt werden, das Futter fürs Schwein, Transport, Schlachtung und natürlich will der Discounter dabei auch verdienen.

Das geht so auf Dauer nicht, sagt die Nahrungsmittelexpertin Julia Köhn. Sie kritisiert, dass sich der Lebensmittelmarkt nicht ändern kann, solange er nicht demokratisch ist.

Die Globalisierung ist wieder im Bewusstsein

Die aktuelle Corona-Pandemie hat so auch einen unerwarteten Nebeneffekt: Die Globalisierung ist wieder Gesprächsthema. Woher kommen eigentlich all die Produkte, die wir so im Alltag brauchen?

Dass dringend notwendige Atemmasken zum Beispiel vor allem in China produziert werden und im Ernstfall in Europa fehlen, haben wir jetzt gelernt. Mit Lebensmitteln sieht es nicht anders aus.