imago images / Westend61 Bild: imago images / Westend61

Mi 10.06.2020 | 09:25 | Reporter

- Corona-Stress in Umbruchszeiten: Wie geht es den Azubis?

Verlässlich planen zu können, ist in diesem Corona-Jahr schier unmöglich. Wie gehen Menschen damit um, die obendrein mitten in einer Umbruchszeit stecken - Jugendliche an der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf oder Azubis kurz vor dem Abschluss? Inforadio-Reporterin Anna Corves hat mit einigen von ihnen gesprochen.