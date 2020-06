- Berliner Handwerker in der Corona-Krise

Schlaflose Nächte und Existenzangst hatte auch Marco Leipold, Geschäftsführer der Sportbild-Agentur „City-Press“ in. Seit 20 Jahren fotografieren er und seine Mitarbeiter die Hertha und die Eisbären, und City-Press ist auch die offizielle Fotoagentur der Deutschen Eishockeyliga. Als ich Leipold besuche, sehe ich in seiner Agentur in Weissenssee kaum Mitarbeiter. Alle großen Sportveranstaltungen wurden ja abgesagt, Fußball gibt es zwar wieder, aber ohne Zuschauer. Der Verkauf von Merchandising-Produkten ist eingebrochen. Und so türmen sich im Keller der Agentur auch jede Menge Eishockey- Playercards.