- Depressionen in der Corona-Krise

Sarah ist 31 Jahre alt und lebt in Süddeutschland. Sarah ist nicht ihr richtiger Name, denn sie hat darum gebeten, ihre Identität zu schützen. So kann sie freier über ihre Krankheit sprechen und wie der Shutdown ihr Leben verändert hat.



Depressionen, sagt sie, fühlen sich bei jedem anders an. Sarah hatte beispielsweise aufgrund der Depressionen körperliche Beschwerden, wie Blockaden im Nacken und Schmerzen. Zunächst brachte sie das nicht mit ihren seelischen Problemen in Verbindung. Dabei wurden die immer schlimmer.



Anfang März begann Sarah dann eine Therapie in einer Tagesklinik, acht Wochen sollte sie dort bleiben. Aber dann kam der Corona-Shutdown. Sarah hatte das Gefühl, mit ihrer Krankheit von der Politik gar nicht "gesehen" zu werden, weil sie nicht zur "Risikogruppe" gehörte.





Therapie gibt es derzeit nur online



Jede vierte Frau und jeder achte Mann in Deutschland hat im Laufe des Lebens eine Depression. Auch Kinder und Jugendliche sind betroffen. Mit den Jahren ist in Deutschland ein breites Hilfenetz aufgespannt worden von dem auch Sarah profitiert: Die Tagesklinik empfahl ihr das Online-Programm "ifightDepression", um den Shutdown besser zu überstehen. 10.000 Menschen haben sich dort angemeldet, lernen am Computer den eigenständigen Umgang mit den Symptomen ihrer Depressionen - in Corona-Zeiten geht das auch ohne Begleitung durch einen Therapeuten. "ifightDepression" bietet Übungen, um den Schlaf zu verbessern oder um negative Gedankenspiralen zu durchbrechen. Täglich nimmt sich Sarah nun eine halbe Stunde Zeit, um über sich, ihr Leben, ihren Rhythmus und über ihre Gefühle nachzudenken. Das Online-Programm habe sie weitergebracht, sagt sie.