Berlins Gesundheitsämter: Keine Rettung in Sicht?

Berlins Gesundheitsämter kämpfen an vorderster Front gegen die Corona-Pandemie. Dabei haben sie schon vor der Krise ihre Arbeit kaum geschafft. Reporterin Sylvia Tiegs hat sich die Lage der Gesundheitsämter genauer angeschaut.

Berlins Gesundheitsämter sind dauerkrank. Es sei schlichtweg unmöglich, sie gut auszustatten. Diese Meinung vertritt nicht nur Amtsarzt Patrick Larscheid, sondern auch Falko Liecke, erfahrener CDU-Stadtrat in Berlin-Neukölln. Beide setzen sich dafür ein, dass sich in Zukunft an diesem Zustand etwas ändert.

Falko Liecke führt diesen Kampf seit 2009. So lange schon ist er als Stadtrat zuständig für Gesundheit im Rathaus Neukölln. Neuköllns Gesundheitsamt hat derzeit nur rund 120 Leute. Ideal wären fast 160. Einen Großteil davon würde die Stadt bezahlen. Aber derzeit sind mehr als 20 Stellen unbesetzt - davon allein sechs Amtsärzte.

Immerhin fand Stadtrat Falko Liecke zum Januar einen neuen Leitenden Amtsarzt für Neukölln. Zwei Jahre lang war er zuvor auf der Suche. Aber auch er kann nicht die Arbeit von einem halben Dutzend fehlender Kollegen ersetzen. Seit fast einem Jahr hat Neukölln keinen sozialpsychiatrischen Notdienst mehr.