rbb/ Thomas Rautenberg Bild: rbb/ Thomas Rautenberg

Mi 18.03.2020 | 09:25 | Reporter

- Ein Crash pro Tag: Berlins unfallträchtigste Kreuzung

An der Kreuzung Schlesisches Tor in Kreuzberg gibt es durchschnittlich mindestens einen Unfall täglich. Warum das ausgerechnet dort so ist und was dagegen getan werden könnte, hat Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg untersucht.

Die Kreuzung rund um das Schlesische Tor in Kreuzberg ist einer der gefährlichsten Verkehrsknotenpunkte in Berlin: Durchschnittlich einmal pro Tag kracht es dort. Woran das liegt, wird schnell deutlich, wenn man die Kreuzung selbst befährt: Enge Spuren, scharfe Kurven, schlechte Sicht durch den Viadukt der U-Bahnlinie 1. Keine Frage, selbst für Profis wie Taxifahrer bedeutet diese Ecke puren Stress. Doch was kann getan werden? Zumindest die gefährlichste Ecke am Schlesi, die Einmündung von der Oppelner in die Schlesische Straße, wo auf engem Raum Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger aneinander vorbei müssen, soll etwas verbreitert werden. Doch ob das reicht?

rbb/ Thomas Rautenberg Für Taxifahrer Leszek Nadolni bedeutet die Kreuzung rund um das Schlesische Tor puren Stress.

rbb/ Thomas Rautenberg Bierbikes machen es den anderen Verkehrsteilnehmern nicht gerade einfacher.

rbb/ Thomas Rautenberg Hauptkommissar Andreas Möser macht sich Gedanken, wie die Lage dort entspannt werden kann.