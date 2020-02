- Telematik-Tarif: Der Versicherer fährt mit

Eine günstige Alternative zu teuren Kfz-Versicherungen sollen Telematik-Tarife bieten. Per App wird das Fahrverhalten des Fahrers analysiert. Den Versicherungsrabatt gibt es nicht zum Nulltarif, man zahlt mit seinen Daten. Reporter Thomas Rautenberg hat sich auf die Suche nach dem Für und Wider für Telematik-Tarife gemacht.



Eine KFZ-Versicherung in Deutschland ist nicht immer günstig. Besonders Fahranfänger müssen oft viel für ihre Versicherung zahlen. Wer Geld sparen will, entscheidet sich am Ende vielleicht für einen sogenannten Telematik-Tarif. Dabei überwacht ein Sensor im Auto das Fahrverhalten: Anfahren, Bremsen, Lenken und Geschwindigkeit - der Versicherer ist über alles im Bilde.

Die App fährt mit

Reporter Thomas Rautenberg hat die 19-jährige Marta im Auto begleitet. Die Studentin hat ihren Führerschein seit knapp zwei Jahren. Auch Marta hat sich für einen Telematik-Tarif entschieden. In der Frontscheibenecke ihres Twingos ist ein kleiner schwarzer Sensor eingeklebt. Via App hält der die ständige Verbindung zum Versicherer. Die Versicherung, in Martas Fall die HUK-Coburg, ist bei allem, was sie im Auto macht, live mit dabei.

Gut 200 Euro jährlich kann sie bei der KFZ-Versicherung sparen. Das sind aber auch viele Daten, die aus dem Auto heraus an den Versicherer übermittelt werden. Wie hoch der Versicherungsrabatt auf Dauer ausfallen wird, hängt vom errechneten Score ab - einem Wert, der für die 19-Jährige, wie sie sagt, ein Buch mit sieben Siegeln sei: "Man kann eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen, warum man diesen Wert jetzt eigentlich hat", sagt sie.